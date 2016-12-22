Премьер Болгарии признал правильным отказ западных стран от бойкота ЧМ

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что он впечатлен инфраструктурой, которую удалось создать российским властям к чемпионату мира по футболу. Об этом он сказал журналистам на встрече в Софии, передает корреспондент «РБК Екатеринбург».

«Впечатлен той инфраструктурой, которую удалось создать за, в общем-то, короткий срок», — отметил он.

Говоря о бойкоте ЧМ-2018 со стороны ряда западных стран, Борисов отметил, что решение отказаться от участия в нем было правильным. «Я рад, что не было предпринято каких-то глупых действий, хотя были намерения», — подчеркнул премьер.

21 июня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что призывы бойкотировать ЧМ по футболу в России не помогли. При этом он назвал «плохой идеей» провести мундиаль в России, так как для властей страны спорт является лишь «политикой» и средством пропаганды.

Ряд западных стран выступили за бойкот ЧМ-2018 после коррупционного скандала, когда ряд чиновников были заподозрены в получении взяток при выборе места проведения чемпионатов мира по футболу 2018 года и 2022 года в России и Катаре. Тогда глава УЕФА Мишель Платини призвал бойкотировать чемпионаты в случае переизбрания Йозефа Блаттера на посту главы ФИФА.

Весной 2018 года британские власти призвали бойкотировать чемпионат мира в России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Официальный Лондон и несколько западных стран обвинили в произошедшем Москву, призвав сборные команды стран, квалифицировавшиеся на ЧМ, не приезжать в Россию. Позднее от этой идеи было решено отказаться, однако власти ряда стран, в частности, Великобритания и Исландия, все же приняли решение не отправлять в Россию официальные делегации. Также об отказе приезжать на ЧМ заявлял президент Польши Анджей Дуда. Позже он сказал, что допускает возможность визита на мундиаль, если польские футболисты выйдут в финал.​

ЧМ продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 городах России.