Захарова назвала бойкот ЧМ в России главной целью западных стран

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что главная цель западных стран и их «голубая мечта» — это изоляция России через бойкот чемпионата мира по футболу в России. Об этом она сказала в интервью «Пятому каналу», отвечая на соответствующий вопрос.



«Это главная цель. Вот у меня такое впечатление, знаете, как у нас есть русское выражение: «Трава не расти». Вот просто, чтобы только убрать этот чемпионат мира по футболу из России», — сказала Захарова. По ее словам, для этого «все методы хороши». «Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это просто какой-то уже абсурд абсурдов», — заметила официальный представитель МИД России.

В понедельник, 26 марта, исландские власти заявили, что их представители не приедут на Чемпионат мира, который будет проходить в России. Как заявили в исландском правительстве, такое решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Кроме того, Исландия приостановила двусторонний диалог с Москвой на высшем уровне.



В свою очередь, Великобритания приняла решение не отправлять свою официальную делегацию на ЧМ. Кроме того, на чемпионат не приедут представители королевской семьи.