Шанинка рассказала о будущем своих военнообязанных студентов

Отсрочка от армии для военнообязанных студентов Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) прекратит свое действие из-за отзыва аккредитации вуза. Об этом РБК рассказала руководитель отдела по связям с общественностью учебного заведения Ольга Лукинова.

Сейчас в Шанинке обучаются 13 военнообязанных студентов на программах магистратуры и бакалавриата.

«Однако все студенты в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 года №957 должны быть переведены на образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию. Поэтому у студентов будет продлена отсрочка от армии», — пояснила Лукинова.

Она сообщила, что среди возможных вариантов для продления отсрочки рассматривается перевод студентов на программы РАНХиГС. «Многие программы Шанинки уже работают в партнерстве с этим вузом», — сказала Лукинова.

Она добавила, что военной кафедры у Шанинки нет.

Об отзыве аккредитации у Шанинки стало известно ранее 21 июня. ​​Ректор вуза Сергей Зуев заявил, что вуз продолжит образовательную деятельность и сейчас выполняет все обязательства перед студентами. «Мы продолжаем выстраивать свой университет, безусловно, с учетом тех замечаний, которые мы получили во время проверки [Рособрнадзора]», — говорил Зуев.

Как сообщал ректор университета, надзорное ведомство признало несоответствующими госстандартам образования программы обучения университета. В самом приказе Рособрнадзора объяснений для лишения вуза аккредитации указано не было.

Однако 19 июня ведомство опубликовало результаты экспертизы, проведенной 23 апреля. Из нее, в частности, следует, что в бакалаврских программах Шанинки «экономика и управление» и «менеджмент» низкое качество подготовки. Кроме того, комиссия заявила о недостаточном количестве часов преддипломной практики в вузе и отсутствии помещений для хранения и обслуживания учебного оборудования.