Российские гостиницы оштрафовали на ₽10 млн за завышение цен перед ЧМ
ЧМ-2018, 08:51
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Российские гостиницы оштрафовали на ₽10 млн за завышение цен перед ЧМ
Роспотребнадзор перед чемпионатом мира по футболу обнаружил более 830 случаев завышения цен на гостиничные номера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В целом было выявлено 832 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 32 случая) и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что было проведено 1850 внеплановых проверок, после чего было возбуждено в общей сложности 2508 дел об административных правонарушениях. При этом в суд был подан 271 иск, а общая сумма наложенных административных штрафов превысила 10 млн руб.
Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 городах России.