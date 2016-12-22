В Армении прекратили уголовное дело против Пашиняна

В Армении прекратили уголовное дело об организации массовых беспорядков в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна. Это было сделано из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщается на сайте Специальной следственной службы Армении.

Дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) было возбуждено в связи с апрельскими протестами в Ереване.

Тогда полиция задержала Пашиняна, а также действующего вице-премьера Арарата Мирзояна и депутата Сасуна Микаеляна, позднее Пашиняна отпустили. Он назвал свое задержание похищением.

Акции протеста в Армении начались 13 мая после того, как кандидатуру бывшего президента страны ​Сержа Саргсяна предложили на пост премьер-министра страны. Протесты возглавил лидер оппозиции Пашинян, который объявил в стране «бархатную революцию». На фоне продолжающихся акций Саргсян ушел в отставку. Парламент со второго раза поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьера.