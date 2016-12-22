Подразделения Роструда начали проверку Urban Group

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) начала проверку Urban Group. Ее проводит территориальное управление по Москве по двум обращениям, «связанным с вопросами оплаты труда», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Кроме того, государственная инспекция труда в Московской области на этой неделе начала проверку ООО «ТехРесурс» «с целью защиты прав и интересов работников», сказано на сайте инспекции. Проверка проводится по поступившим обращениям, их количество не уточняется.

Бывший начальник производственно-технического отдела «ТехРесурса» Александр Иванов сообщил РБК, что эта компания является подразделением Urban Group и управляет тремя подмосковными заводами по производству стройматериалов. Телефон «ТехРесурса» совпадает с телефоном компаний, входящих в Urban Group. По словам Александра Иванова, он и сотрудники его отдела уволились 30 мая из-за задержек зарплат.

На прошлой неделе пять сотрудников «ТехРесурса», в том числе Иванов, обратились в Химкинский городской суд Московской области с исками о взыскании невыплаченной зарплаты. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Задержки по заработной плате, по словам Иванова, начались с нового года и сейчас составляют от одного до трех месяцев. Перед работниками только подразделений дирекции по строительству задолженность Urban Group составляет 176 млн руб., утверждает Иванов.

В пресс-службе Urban Group не смогли оперативно прокомментировать проверки и задержки зарплат.

Девелоперская компания Urban Group занимается застройкой ближнего Подмосковья. В портфеле компании — 2,1 млн кв. м жилой недвижимости, из которых 774 тыс. кв. м находятся в стадии строительства.

В 2017 году в группе поменялся гендиректор: вместо Андрея Пучкова Urban Group возглавил ее владелец Александр Долгин. По его словам, он провел внешний аудит, выявивший «грубые ошибки и нарушения в системе управления и руководства», в частности, нецелевое расходование средств и проблемы с отчетностью.

В мае сообщалось, что Сбербанк перестал давать ипотечные кредиты для покупки квартир в комплексах, которые строит Urban Group. В банке от комментариев отказались. Тогда же стало известно, что строительство объектов практически заморожено.

В июне Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства попросил суд признать банкротами пять компаний, входящих в Urban Group. При этом в фонде и Минстрое пообещали, что строительство проблемных объектов будет ​завершено. В них, по данным самой Urban Group, были проданы почти 14 тыс. квартир.