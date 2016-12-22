Климкин заявил о планах России вмешаться в выборы на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия займется «масштабным вмешательством» в украинские президентские и парламентские выборы в 2019 году. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве, передает агентство УНИАН.

По словам Климкина, Россия уже «активно вмешивается в выборы» в других государствах, чтобы «разъединить Европу». По этим причинам Украине и странам Запада необходимо наладить взаимодействие как в рамках ЕС, так и в рамках альянса НАТО, добавил министр.

Климкин предложил властям Литвы вести совместную борьбу с «российской пропагандой и киберугрозами».

Власти США с января 2017 года ведут расследование по делу о возможном вмешательстве России в выборах 2016 года. Кроме того, в феврале 2017 года члены предвыборного штаба Эмманюэля Макрона обвинили российские власти в попытке «помочь пророссийским кандидатам» на президентских выборах во Франции.

Со своей стороны, российские власти все обвинения во вмешательстве в выборах отрицают. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что вокруг России сформировался отрицательный стереотип. «Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от Brexit до каталонского референдума», — заявил он.