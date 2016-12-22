Сенатор ответил украинскому генералу о «достающих до Москвы» ракетах

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал РБК заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко, заявившего, что Украина должна начать производить ракеты, способные долететь «до Москвы и Санкт-Петербурга».

«Заявление отставного генерала, который не отвечает ни за что, можно по-разному рассматривать. Другое дело, что он отлично понимает: ракета такая не долетит, а после старта ракеты, направленной на Россию, перестанет существовать и завод по ее производству», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что несмотря на то что большинство специалистов покинули Украину, научный потенциал страны большой за счет разработок времен СССР. «Это безответственные заявления с псевдопатриатизмом. Но не учитывать этого нельзя, мы мотаем на ус и предупреждаем: не шутите с огнем, детишки, все может плачевно закончиться», — подчеркнул сенатор.

Ранее 21 июня Ромаренко в интервью сказал, что российскому вооружению Киев может противопоставить ракеты «Гарпун» и «Гром-2», однако они не смогут поразить европейскую часть России. Поэтому он призвал начать работу по усовершенствованию ракет, чтобы дальность составляла «несколько тысяч километров», и они могли достичь Москвы и Петербурга.

Он признал, что у Киева могут возникнуть проблемы из-за международных ограничений, поскольку Украине разрешено иметь ракеты класса «земля — земля» дальностью не более 300 км.