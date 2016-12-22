Лавров прокомментировал выход США из Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что решение о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) не является окончательным. Об этом он заявил по итогам переговоров с госсекретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится на сайте МИДа.

«Мы надеемся, что это не окончательное решение, и США подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека», — сказал Лавров.

Министр отметил, что в области прав человека США «считают себя чемпионами». Он добавил, что в этом случае должны быть аргументы, позволяющие работать в СПЧ, в том числе с теми, кто занимает альтернативную позицию.

О выходе из Совета ООН по правам человека США объявили 20 июня. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, эта организация слишком долго была «защитником нарушителей этих прав и клоакой политической предвзятости». Также она обвинила ООН в лицемерии и в предвзятом отношении к Израилю.

Ранее о планах США покинуть СПЧ сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В ходе последней сессии СПЧ, прошедшей в полном составе 18 июня, представители организации раскритиковали иммиграционную и экономическую политику президента США Дональда Трампа.

Созданный в 2006 году в Женеве СПЧ состоял из 47 стран-членов.