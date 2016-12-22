Зампостпреда при ОБСЕ заявил о провокации Киевом напряженности в Донбассе

Украина провоцирует напряженность в Донбассе, обстреливая районы, сообщил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Балакин, сообщает ТАСС.
«Киев вновь провоцирует военную напряженность в Донбассе. Артиллерия операции объединенных сил расстреливает густонаселенные районы Донбасса по другую сторону линии соприкосновения», — сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в Вене.
Балакин, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ, сообщил, что с 11 июня в Куйбышевском районе Донецка, Кировске и населенном пункте Желобок в результате обстрелов ВСУ были ранены четыре мирных жителя. Также были повреждены и разрушены школы и дома в Докучаевске, Коминтерново, Красном Партизане, Донецком, Голубовском и Михайловке.
«СММ неоднократно подтверждала факты пересечения беспилотниками с территорий под контролем ВСУ линии соприкосновения в нарушение минских договоренностей», — отметил Балакин.
Ранее в четверг, 21 июня, в администрации Новоазовского района самопровозглашенной ДНР заявили, что в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обесточены села Коминтерново и Заиченко.
В конце мая украинские силовики обстреляли колонну ОБСЕ и МЧС на территории ДНР возле Донецкой фильтровальной станции. 30 мая вблизи патруля ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское произошел взрыв.
В среду, 20 июня, Министерство иностранных дел России выразило беспокойство увеличением числа жертв среди мирного населения Донбасса.