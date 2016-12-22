ЕК начала антимонопольное расследование контрактов Qatar Petroleum

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении контрактов Qatar Petroleum, касающихся поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Там рассказали, что некоторые соглашения, заключенные между катарской компанией и европейскими импортерами, содержат ограничения по продаже СПГ на территории Европейской экономической зоны и препятствуют свободе торговли топливом.

«Энергия должна свободно течь внутри Европы вне зависимости от того, откуда она. Мы начали расследование, чтобы выяснить, есть ли в контрактах с Qatar Petroleum условия о территориальных ограничениях», — заявила еврокомиссар Маргарет Вестагер. По ее словам, подобные действия вредят конкуренции и не дают потребителям пользоваться преимуществами внутреннего энергетического рынка Европы.

Qatar Petroleum — крупнейший поставщик СПГ в Европу, на его долю приходятся около 40% от всех поставок сжиженного природного газа в европейские государства.