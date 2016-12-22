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Минфин не исключил введения пошлин на зарубежные посылки дороже €100
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Минфин не исключил введения пошлин на зарубежные посылки дороже €100
Экономика, 21 июн, 13:02
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Минфин не исключил введения пошлин на зарубежные посылки дороже €100

В Минфине обсуждают вариант снижения в 2019 году порога беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов до €100 за посылку. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас предлагается в июле 2018 года установить лимит на уровне €500 и снизить его в январе или июле следующего года до €200. «А, возможно, будет установлено ограничение в €100 на одну посылку», — рассказал Сазанов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Минфине и Минкомсвязи обсуждают поэтапное снижение беспошлинного порога на покупки из иностранных интернет-магазинов. Собеседник издания рассказал, что с 1 января 2019 года планируется облагать пошлинами покупки на сумму более €500, а с 1 июля того же года до €100. В апреле в Минфине предложили ускорить снижение беспошлинного лимита и с 1 июля 2018 года начать облагать пошлинами посылки дороже €500.

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В июне в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) попросили правительство убрать из своего предложения формулировку, касающуюся ограничений беспошлинного ввоза по времени. В НАДТ считают, что для того чтобы следить за тем, сколько товаров и на какую сумму заказывает одно физлицо в течение календарного месяца, потребуются значительные средства из бюджета.

Теги: Минфин , пошлины , интернет-торговля
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