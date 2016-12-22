Минфин предложил ускорить введение пошлин за интернет-покупки дороже €500

Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 уже с 1 июля. Ранее начать облагать пошлинами посылки дороже €500 правительство собиралось с 1 января 2019 года

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Министерство финансов предложило с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-торговли с €1 тыс. до €500, следует из проекта постановления правительства, который подготовило ведомство и разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предлагает еще сильнее снизить этот порог в будущем, до €200 в 2019 году. Такие меры министерство объясняет формированием «равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли», следует из пояснительной записки.

В начале февраля премьер Дмитрий Медведев сообщил, что страны, входящие в Евразийский экономический союз, согласовали порог беспошлинной интернет-торговли. «Мы договорились, что этот уровень, естественно, будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского союза», — заявлял Медведев. При этом глава российского правительства предлагал другие сроки снижения порогов беспошлинной интернет-торговли: до €500 с 1 января 2019 года, и до €200 с 1 января 2020 года.

Он исключил изменения стоимостных норм для беспошлинной интернет-торговли. «Какой для нас порог является необходимым и достаточным, еще предстоит выяснить. Дискуссии на эту тему продолжаются, но ориентиры в рамках Евразийского союза этим решением заданы», — говорил он.