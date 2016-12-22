«Газпром» сообщил о росте долга Минобороны перед компанией

Задолженность Минобороны перед «Газпромом» за поставки газа и тепла составляет порядка 12 млрд руб. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, передает корреспондент РБК.

«(Задолженность) за газ и поставки теплоэнергии составляет почти 12 млрд руб.: порядка 7 млрд руб. за газ и чуть более 4 млрд руб. за тепло», — сказал он, подчеркнув, что вопрос с задолженностью пока не решается, и когда он будет решен — неизвестно.

Также Селезнев отметил, что помимо Минобороны «Газпрому» задолжали правительства некоторых регионов. Например, долг Московской области перед компанией составил почти 15 млрд руб., уточнил гендиректор «Газпром межрегионгаза», с прошлого года вырос на 670 млн руб.

В конце мая прошлого года «Газпром» сообщил, что долги предприятий Минобороны за год увеличились более чем в два раза. Тогда компания указывала, что проблемы ведомства связаны «с организацией бюджетного процесса».