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Южнокорейскую криптовалютную биржу ограбили на $32 млн
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Южнокорейскую криптовалютную биржу ограбили на $32 млн
Технологии и медиа, 20 июн, 09:35
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Южнокорейскую криптовалютную биржу ограбили на $32 млн

Хакеры похитили криптовалюту на $32 млн с одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb. Об этом сообщает Bloomberg.

В результате ограбления криптовалютная биржа приостановила деятельность. Пострадавшим пообещали компенсировать ущерб. Также в Bithumb решили перенести средства вкладчиков на специальный электронный кошелек, отключенный от интернета и менее уязвимый к хакерским атакам.

В начале июня криптовалютная биржа Coinrail в Южной Корее подверглась кибератаке, в результате которой потеряла ICO-токенов стартапов NPXS, Aston X, Dent и Tron на $40 млн. Об этом сообщало издание Techcrunch. При этом биржа не уточнила, как именно будет возмещать нанесенный инвесторам ущерб.

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В январе хакеры атаковали японскую криптовалютную биржу Coincheck, похитив 523 млн монет криптовалюты NEM. Спустя несколько дней они попытались продать похищенную криптовалюту. По данным источника Reuters, за взломом могли стоять хакеры из КНДР. В марте криптовалютная биржа пообещала компенсировать ущерб вкладчикам по курсу около $0,84 за одну монету NEM.

Теги: криптовалюта , криптовалютная биржа , хакеры , взлом
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