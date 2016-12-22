В России создадут стандарт ICO для защиты от финансовых пирамид

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) создаст стандарт, который позволит отличить ICO от мошеннических схем и финансовых пирамид. Об этом представитель организации рассказал газете «Известия».
В документе учтут достоверность информации об учредителях проекта и команде, а также сведения о реализованных ими ранее стартапах. Кроме того, стандарт потребует от организаторов проекта white paper (информацию о том, как будет работать его технология), доказательства минимальной жизнеспособности и минимальную реализованную версию. Также эксперты РАКИБ изучат сайты проектов и оценят степень обнаруженных там заимствований.
В ассоциации подчеркнули, что стандартизация будет добровольной, закреплять ее законодательно не планируется.
21 апреля правительство опубликовало отзыв на законопроект о криптовалютах с рекомендованными изменениями в документ. В частности, указана необходимость прояснить терминологию, уточнив понятия «майнинг», «токен» и «криптовалюта» и их соотношение между собой.