Правительство предложило доработки в законопроект о цифровых деньгах

Правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах, предложив ряд доработок. Официальный отзыв опубликован на сайте кабмина.

Среди доработок, в частности, указана необходимость уточнения терминологии — предлагается уточнить понятия «майнинг», «токен» и «криптовалюта», уточнив их соотношение между собой.

Кроме того, кабинет министров указал на необходимость изменений в бухучете и налоговом законодательстве.

В правительстве отметили, что законопроект предусматривает открытие цифрового кошелька только после процедуры идентификации владельца в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это накладывает ограничения на иностранных инвесторов и затрудняет участие российских инвесторов и эмитентов. Предлагается предусмотреть возможность упрощенной идентификации дистанционно.

Кабинет министров также указал на необходимость обязательного контроля за криптовалютными операциями с крупными суммами. Речь идет о 600 тыс. руб. или валютном эквиваленте этой суммы.

В конце декабря 2017 года Минфин и ЦБ подготовили законопроект о регулировании ICO. Он вводит понятия цифровой транзакции и распределенного реестра цифровых транзакций. Майнингу (добыча криптовалют путем решения математических задач) при этом дается определение предпринимательской деятельности, то есть заниматься им смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица.