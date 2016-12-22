СМИ сообщили о решении арестованной в США россиянки начать голодовку

Россиянка Виктория Насырова, арестованная в 2017 году в Нью-Йорке, объявила голодовку из-за «плохого обращения» в тюрьме. Об этом заявила сама Насырова, сообщает издание The New York Post.

По ее словам, с четверга, 19 апреля, она только пьет воду. «Единственное, что помогает мне держаться, — это мысль о мести всем тем, кто причинил мне зло», — сказала Насырова, уточнив, что речь идет о мести в суде. Она рассказала, что надзиратели тюрьмы и сокамерницы пригрозили, что «устроят ей проблемы» из-за ее жалоб на плохое обращение.

В середине февраля Виктория Насырова заявила, что ее избили сокамерницы в тюрьме. По ее словам, они били ее по голове, сломали нос и грозились убить. Девушку госпитализировали, в результате избиения она временно потеряла зрение. Насырова добавила, что свидетелем произошедшего стала одна из офицеров тюрьмы, однако вмешиваться не стала, несмотря на ее просьбы.

В марте с Насыровой встретились российские дипломаты. Генконсульство России в Нью-Йорке заверило, что будет продолжать добиваться соблюдения ее законных прав.

Россиянку полиция Нью-Йорка​ задержала в марте 2017 года, она разыскивалась по линии Интерпола. Насырову обвинили в убийстве в России 54-летней Аллы Алексеенко с целью завладеть крупной суммой, которую погибшая получила после продажи дома своей матери. Из квартиры женщины пропало более $17 тыс. После совершения преступления Насырова сбежала в Мексику, а потом в Нью-Йорк, используя поддельные документы.

В Нью-Йорке ее помог найти частный детектив Герман Уэйсберг, которого наняла дочь Алексеенко. Он нашел обвиняемую благодаря информации, которую она размещала в социальной сети Facebook.