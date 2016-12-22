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В УПЦ ответили на заявление Вселенского патриархата об отдельной церкви
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В УПЦ ответили на заявление Вселенского патриархата об отдельной церкви
Политика, 04:12
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В УПЦ ответили на заявление Вселенского патриархата об отдельной церкви

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявление Вселенского патриархата о принятии к рассмотрению предложения Украины о создании на ее территории независимой от РПЦ церкви, сообщает УНИАН.

«На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопрос об автокефалии Украине», — приводит агентство слова Данилевича. В заявлении, как отметил протоиерей, говорится, что Вселенский патриархат несет «ответственность за всеправославное единство» и будет обсуждать этот вопрос с другими православными церквами. «Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало», — пояснил он.

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Данилевич добавил, что верующие УПЦ могут быть спокойны. «Другие детали завтра. А сегодня можно спать спокойно. По крайней мере, верующим УПЦ», — отметил он.

О принятии к рассмотрению предложения о создании на Украине независимой от РПЦ церкви Вселенский патриархат сообщил накануне, 22 апреля. Прошение Украины о предоставлении автокефалии было рассмотрено на сессии синода под предводительством патриарха Варфоломея. О конкретном решении не сообщается.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день сообщил, что Вселенский патриархат начинает процедуры, которые необходимы для предоставления автокефалии УПЦ. Ранее Верховная рада Украины поддержала предложение главы государства о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. По словам Порошенко, его предложение поддержали Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

Теги: Петр Порошенко , Церковь
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