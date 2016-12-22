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МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене
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МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене
Политика, 20:43
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МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США предоставляли оружие Йемену и были причастны к военными преступлениям. Об этом иранский министр иностранных дел сказал в интервью CBS News.

«Дайте я скажу президенту [США Дональду Трампу], какая страна хочет предоставлять самолеты, которые разбомбят на кусочки детей Йемена, города Йемена? США не только предоставляют оружие, но и, по заявлениям министра обороны, даже принимают участие в совершении военных преступлений», — сказал он. Так Зариф прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, который во время обращения к России и Ирану до удара по Сирии 14 апреля сказал: «Какая страна хочет быть причастна к массовому убийству невинных мужчин, женщин и детей?»

Говоря о химическом оружии, Зариф отметил, что Иран был жертвой его применения во время войны с Ираком, которая велась с 1980 до 1988 года. Он сказал, что применение химоружия должно быть расследовано.

«У нас есть пакет документов, который называется «международное право». У нас есть Совет Безопасности ООН», — сказал Зариф. Он подчеркнул, что люди не должны «брать правосудие в свои руки, особенно если это касается политических интересов». «Вот что интересно: США говорят, что они защищают международное право, против применения химического оружия, но с другой стороны, поддерживают нарушение других гуманитарных принципов. Важно, чтобы был один стандарт. Мы осуждаем использование химического оружия, и мы хотим проведения независимого международного расследования», — заметил глава иранского МИДа.

Зариф отметил, что химическое оружие в Сирии применяла оппозиция. «Всем предельно ясно, что оппозиция применила химическое оружие», — сказал министр иностранных дел Ирана.

По резолюции ООН продавать Йемену оружие запрещается. В феврале Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, которая продлила оружейное эмбарго для этой страны до 26 февраля 2019 года.

Президент США Дональд Трамп приказал в субботу, 14 апреля, нанести удар по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума. Вместе с ним удары по Сирийской Арабской Республике нанесли Франция и Великобритания. Официальный Дамаск все обвинения в применении химического оружия отрицает. В России заявляли, что видео с жертвами химической атаки в городе Дума было сфабриковано.

Теги: Йемен , Иран , Мохаммад Джавад Зариф
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