В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области

Число погибших при ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает ТАСС.

«В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось о гибели одной пассажирки.

В воскресенье, 22 апреля, в Тверской области в городе Торжок опрокинулся на бок автобус, в котором находились 38 человек. В результате пострадали 12 человек.

В управлении МВД по Тверской области сообщили, что автобус выехал из монастыря Нилова пустынь из города Осташково, а опрокинулся на выезде из Торжка, передает «РИА Новости». По предварительным данным, он задел правую обочину и съехал в левый кювет. В МВД отметили, что пассажирами автобуса были паломники. Некоторые из них из Тверской области.

По факту произошедшего СК начал проверку.