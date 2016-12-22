ОАЭ обвинили ВВС Катара в опасном сближении с гражданским лайнером

Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявило об опасном сближении двух катарских истребителей с гражданским самолетом эмиратской авиакомпании, пролетавшими в воздушном пространстве Бахрейна. На борту пассажирского лайнера было 86 пассажиров. Об этом сообщает Emirates News Agency.

В заявлении GCAA уточняется, что истребители Катара пролетели к эмиратскому самолету на расстоянии менее 700 футов (213 м), дав капитану пассажирского лайнера всего несколько секунд для маневра, чтобы избежать удара. Истребители поставили под угрозу безопасность пассажиров на борту.

GCAA отмечает, что действия катарской стороны прямо нарушили международные законы и соглашения. Гражданский самолет выполнял регулярный рейс и имел на это все необходимые разрешения. «Угроза безопасности и благополучия гражданских путешественников абсолютно неприемлема», — уточнили в ведомстве. GCAA обещало пожаловаться на этот акт агрессии Катара в Международную организацию гражданской авиации и Совет Безопасности ООН.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипломатические связи с Катаром и обвинили Доху в поддержке терроризма на территории этих стран. Позже дипотношения с Дохой разорвали Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов. Всего более десяти стран прервали транспортное сообщение с Катаром.

В марте этого года два катарских истребителя сблизились с двумя гражданскими самолетами ОАЭ. GCAA осудило этот инцидент, назвав его «безрассудным».