ОАЭ осудили приближение истребителей Катара к двум гражданским самолетам

Объединенные Арабские Эмираты осудили Катар, пославшего два своих истребителя, которые сблизились с двумя гражданскими самолетами ОАЭ. Об этом говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации эмиратов, передает Al-Arabiya.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел около Бахрейна. Приближение катарских самолетов к гражданским воздушным судам ОАЭ в Главном управлении гражданской авиации назвали «безрассудным». В ведомстве Арабских Эмиратов отметили, что гражданские самолеты в этот момент находились в воздушном пространстве Бахрейна.



Также в управлении рассказали, что из-за катарских истребителей один из пилотов самолета вынужден был совершить маневр, чтобы избежать столкновения. В ведомстве ОАЭ отметили, что таким образом катарские ВВС нарушили безопасность полетов гражданской авиации и навигации.

В Главном управление гражданской авиации заявили, что самолеты следовали по воздушным коридорам для гражданской авиации, поэтому у Арабских эмиратов есть право предпринять меры в соответствии с международном законодательством.