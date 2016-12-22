СК возбудил дела против ликвидированных в Дербенте девяти боевиков

В Дагестане следователи возбудили четыре уголовных дела против девяти боевиков, уничтоженных накануне в ходе спецоперации в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР. ​Члены бандподполья планировали теракт на майские праздники.

Дела возбуждены по статьям: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По данным СК, 21 апреля около 13:30, в ходе проведения спецоперации, в переулке Сулеймана Стальского в Дербенте сотрудники правоохранительных органов остановили троих неустановленных лиц, чтобы проверить их документы. В ответ они начали стрелять по силовикам из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы на месте. Сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали. Следователи предварительно установили личности нападавших — это были жители Дагестана.

В тот же день около 17:30 в одном из домовладений на улице Сиреневая в Дербенте силовики обнаружили и заблокировали шестерых неустановленных лиц, у которых было при себе огнестрельное оружие. Они отказались сложить оружие и сдаться властям и были ликвидированы в ходе начавшегося боестолкновения.

Один из силовиков был ранен в плечо, пострадавших среди гражданских нет.

«Трое ликвидированных лиц предварительно опознаны, личности остальных устанавливаются», — уточнили в СК.

На местах происшествий обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, ножи и гранаты.

О ликвидации накануне в Дербенте девятерых боевиков, которые планировали «диверсионно-террористический акт на первомайские праздники», сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

РИА «Дагестан» назвало имена четверых боевиков: Рамазанов Тегран Абадуллаевич (1992 года рождения), Магомедагаев Фазил Исмаилович (1985), Ахматов Альберт Вадимович (1989) и Гамидов Расим Ибадулахович (1994).