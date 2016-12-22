НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации в Дербенте, во время которой были ликвидированы девять боевиков.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики окружают дом, в котором находятся террористы, и ведут огонь.

По сведениям органов безопасности, боевики планировали совершить теракты во время майских праздников.

Две группировки боевиков были обнаружены в разных частях города. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены во время перестрелок.