НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте
Общество, 20:29
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НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации в Дербенте, во время которой были ликвидированы девять боевиков.
На кадрах оперативной съемки видно, как силовики окружают дом, в котором находятся террористы, и ведут огонь.
По сведениям органов безопасности, боевики планировали совершить теракты во время майских праздников.
Две группировки боевиков были обнаружены в разных частях города. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены во время перестрелок.