Оппозиционные политики ФРГ высказались за приглашение России на саммит G7

Политики оппозиционных немецких партий — Свободной демократической партии Германии (Freie Demokratische Partei, FDP) и «Левой» — высказались в пользу приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7 ведущих западных промышленно развитых стран в Канаде в июне.​

«Если Запад действительно планирует снова начать с Россией конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семерка» должна снова стать «большой восьмеркой», — приводит издание Die Welt слова главы фракции Левой партии в бундестаге Сары Вагенкнехт.

Замглавы парламентской фракции FDP Александр Граф Ламбсдорф, который отвечает в партии за внешнеполитические вопросы, считает, что сейчас имеет смысл стабилизировать и «лучше структурировать» диалог с Россией. «G7+1 может стать подходящим форматом», — считает политик. По его словам, присутствие на июньском саммите президента России Владимира Путина было бы «полезным».

22 апреля министры иностранных дел стран — членов G7 проведут в канадском Торонто двухдневные переговоры. На встречу министров иностранных дел впервые приглашен глава МИД Украины. По мнению Вагенкнехт и Ламбсдорфа, нужно было пригласить и российского министра Сергея Лаврова. «Поскольку мир в Европе, а также на Ближнем Востоке возможен только с Россией», — пояснил Вагенкнехт.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Саммит G7 пройдет 8 и 9 июня в канадском Шарлевуа. Формат обсуждения на высшем уровне проходил с 1975 года, затем были добавлены встречи министров. Россия после 20-летнего членства была исключена из группы в 2014 году из-за присоединения Крыма.