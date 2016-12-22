Человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Общество, 11:33
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Человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Жертвой пожара в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы стал один человек. Об этом РБК сообщили в столичном главке МЧС России.
Сообщение о возгорании по адресу: проезд Донелайтиса, дом 23, поступило в экстренные службы в 09:23 мск. «Произошел пожар в кирпичном жилом доме на площади 2 кв.м. К сожалению, один человек погиб», — заявили РБК в ГУ МЧС по Москве. Пожар был ликвидирован в 09:36 мск.
В кафе столичного торгового центра «Измайловский» произошел пожар 19 апреля, сообщали РБК в столичном главке МЧС России. Загорелся вентиляционный короб, площадь пожара составила 5 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, персонал и посетители ТЦ были эвакуированы.