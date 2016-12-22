В кафе ТЦ «Измайловский» произошел пожар

В кафе в торговом центре «Измайловский» произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Информация о задымлении в кафе, расположенном по адресу ул. Первомайская, 42, поступила спасателям в 13:10 мск. «В подсобном помещении кафе происходило возгорание вентиляционного короба, площадь около 5 м. Возгорание ликвидировано нашими подразделениям в 13:25 мск», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что никто не пострадал.

По данным пресс-службы, персонал и посетители были эвакуированы силами администрации. «Мы эвакуации не проводили, до нашего прибытия администрация четко сработала, всех посетителей вывели», — добавили в пресс-службе.

На вопрос РБК, действительно ли из ТЦ «Измайловский» эвакуировали 650 человек, администратор центра заявил: «Нет, намного меньше. Но комментарии пока я не даю».

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщило, что из торгового центра «Измайловский» эвакуировали 650 человек после возгорания в кафе.