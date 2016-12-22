Мать и трое детей погибли при пожаре в Геленджике

В частном доме садового товарищества «Геолог» произошел пожар, погибли мать и трое детей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, погибли 28-летняя женщина, десятилетний ребенок и двое восьмимесячных близнецов, отец детей и их бабушка успели выбежать из горящего дома. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:27 мск. В ликвидации пожара участвовали 19 человек и 6 единиц техники, огонь потушили в 06:48 мск. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за дровяной печи.

По факту гибели людей при пожаре СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Алтайском крае 20 апреля во время пожара в частном доме в селе Косиха погибли пять человек от отравления угарным газом. По предварительным данным, среди погибших при пожаре — хозяин дома и четверо его гостей.

