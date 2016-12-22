В Алтайском крае при пожаре погибли пять человек

В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.



Инцидент произошел ночью 20 апреля в селе Косиха. Там загорелся частный дом, в котором на момент возгорания находились пять местных жителей. Они погибли, отравившись угарным газом. Краевой информационный портал «Катунь 24» со ссылкой на полицию сообщает, что, по предварительным данным, среди погибших при пожаре — хозяин дома и четверо его гостей.



В СК отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. На сайте управления МЧС по Алтайскому краю сообщается, что в ликвидации пожара в частном доме в Косихинском районе принимали участие 10 человек и две единицы техники.