Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области

В Иркутской области два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с минивэном, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Ирксиб» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

ДТП произошло около 13:00 по местному времени (08:00 мск) на 28-м км трассы Р-258 «Байкал», возле населенного пункта Чистые Ключи в Шелеховском районе. Столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и минивэн Honda Stepwgn. Погибли два человека в минивэне, еще несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Honda Stepwgn, который выехал на встречную полосу. Отмечается, что микроавтобус следовал из Иркутска в город Слюдянка.

Накануне пять человек погибли в результате ДТП в Сунском районе Кировской области. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2114 на 106-м км трассы Киров — Вятские Поляны. Погиб водитель ВАЗа и четверо пассажиров машины, в том числе 15-летний подросток. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу.