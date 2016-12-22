Пять человек погибли в ДТП в Кировской области

Жертвами ДТП в Сунском районе Кировской области стали пять человек. Об этом говорится в сообщении на сайте областного УМВД.

Авария произошла в 19:30 мск на 106-м км трассы Киров – Вятские Поляны. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2114. Погибли 35-летний водитель ВАЗа и четыре пассажира легковушки, включая 15-летнего подростка.

По предварительной информации, водитель иномарки, 27-летний житель Оричевского района Кировской области, выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель Volkswagen был пьян. На месте происшествия работает полиция и инспекторы ДПС, причины аварии устанавливаются.

Накануне один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Ростовской области. ДТП произошло на 1-м км Западного обхода Ростова-на-Дону, водитель грузовика Mercedes 1977 года рождения наехал на «КамАЗ» и затем столкнулся в пассажирский автобус «ПАЗ». Автобус врезался в машину Mazda 6, который в свою очередь столкнулся с Nissan Teana.