В Калифорнии легкомоторный самолет экстренно приземлился на шоссе

Легкомоторный самолет экстренно приземлился на шоссе возле города Морган Хилл на севере Калифорнии. Об этом сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на дорожный патруль.

«Пилот успел сообщить о неисправности двигателя диспетчерам перед тем, как посадить одномоторный PA-46 на шоссе», — сказано в сообщении. В результате инцидента пострадавших нет.

Согласно опубликованной очевидцем видеозаписи, на момент приземления на шоссе было оживленное движение. Самолет приземлился на участке между двумя полосами, где нет автомобилей, в результате пробка не образовалась.

​В конце января легкомоторный самолет ночью совершил экстренную посадку на автотрассу в окрестностях Лос-Анджелеса. Все люди, находившиеся на борту, смогли выбраться из самолета, никто из них не пострадал.