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Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении
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Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении
Общество, 21:28
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Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении

Президент Армении Армен Саркисян поговорил с лидером акций протеста в Ереване Николом Пашиняном. О содержании беседы Пашинян рассказал порталу News.am.

Задержание демонстрантов в Ереване. Фоторепортаж Еще 5 фото
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На вопрос президента о формате переговоров лидер протестующих ответил, что глава государства не является стороной конфликта. Однако пригласить главу правительства Сержа Саргсяна на площадь Республики он не может, так как не уверен, что в этом случае ситуацию удастся контролировать. «И естественно, что такие переговоры не могут пройти ни в одном из правительственных зданий. Они возможны на нейтральной территории, например, в гостинице «Мариотт», — добавил он.

Пашинян подчеркнул, что единственная возможная тема переговоров — отстранение Саргсяна.

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались 13 апреля. Их участники выступают против назначения Саргсяна, который раньше был президентом страны, главой правительства. 21 апреля число задержанных на митингах превысило сто человек, 20 апреля полиция задержала более 230 человек.

17 апреля, в день официального сообщения о назначении, Пашинян объявил о начале в стране «бархатной революции».

Теги: Армения , Ереван , Серж Саргсян
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