Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал клеветой заявление и.о. госсекретаря США Джона Салливана о нарушениях прав человека в республике. Об этом политик написал на странице во «ВКонтакте».

«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения», — заявил Кадыров. Однако, по его словам, он знает, что делать это ему никогда не придется.

Глава Чечни добавил, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне лучше, чем в США, и в утверждениях Салливана «нет и доли правды».

21 апреля Салливан заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР — страны, которые «нарушают права человека в пределах своих границ и в результате становятся силами нестабильности». «Мы еще раз призываем Россию прекратить оккупацию Крымского полуострова, остановить насилие, совершаемое российскими войсками в Донбассе, и устранить безнаказанность за нарушения прав человека в Чечне», — подчеркнул дипломат.