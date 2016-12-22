Названо место прощания с актрисой Ниной Дорошиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник». Об этом со ссылкой на пресс-службу «Современника» сообщает RT.

Точная дата церемонии пока не определена. Вероятно, она состоится во вторник, 24 апреля.

Дорошина скончалась в ночь на 21 апреля. В театре рассказали, что причиной стала остановка сердца.

По информации СМИ, накануне 83-летняя актриса почувствовала себя плохо и вызвала врачей, но ехать в больницу отказалась.

​Дорошина с 1958 года играла на сцене «Современника», в 1981 году начала преподавать в Щукинском училище. Самой известной ролью актрисы в кино стала Надя, жена главного героя фильма «Любовь и голуби». Эту же роль она играла и в театре.