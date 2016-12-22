В «Современнике» назвали причину смерти Нины Дорошиной

Актриса Нина Дорошина умерла от остановки сердца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра «Современник».

«Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца», — сообщили в театре.

Дорошина скончалась в возрасте 83-х лет. Как сообщает «Пятый канал», накануне актрисе стало плохо, она вызывала скорую, рассказала врачам о боли в груди, однако от госпитализации отказалась.

Всероссийскую славу и любовь зрителей принесла Дорошиной роль Нади в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», снятого в 1984 году. Дорошина сыграла эту роль не только в кино, но и в театре «Современник», где шел спектакль в постановке Валерия Фокина. Пьесу и сценарий фильма написал театральный актер Владимир Гуркин.

Всего Дорошина сыграла более 30 ролей в театре и кино. Она работала в театре «Современник» с 1958 года, а с 1981 года преподавала актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина.