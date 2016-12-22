В Подмосковье во время урагана погиб человек
Общество, 19:10
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В Подмосковье во время урагана погиб человек
В Мытищинском районе Подмосковья человека во время урагана насмерть придавило строительным вагончиком. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам источника агентства в экстренных службах, погибший — мужчина примерно 35 лет на вид. В пресс-службе областного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела, но подробностей не сообщили.
Ранее источники РБК сообщили о примерно десяти пострадавших во время шторма в Москве. Причинами травм стали упавшие деревья, рекламные конструкции и фрагмент кровли дома. Вице-мэр столицы Леонид Печатников рассказал, что среди госпитализированных был трехмесячный младенец.
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