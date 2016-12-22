В Москве перекрыли движение на Садовом кольце

Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за упавшей на дорогу части кровли. Об этом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) написал в Twitter.

По информации ведомства, это произошло в районе дома 7 по Смоленскому бульвару. »​Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома — штормовое предупреждение!» — говорится в сообщении.

Позже в ЦОДДе заявили, что движение восстановлено. Поврежденные автомобили убраны с проезжей части, спецтехника делает уборку.

Ранее 21 апреля источники РБК сообщили, что во время грозы в столице пострадали около десяти человек. Причинами травм стали упавшие деревья, рекламные конструкции и кусок крыши, слетевший с жилого дома.