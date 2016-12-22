Московские власти анонсировали запуск новой линии метро

Первый участок Кожуховской линии московского метро откроется к концу лета. Об этом журналистам сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Линия будет состоять из восьми станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка»; первым будет запущен участок от «Некрасовки» до «Косино». Новая ветка примкнет к Таганско-Краснопресненской (они пересекутся в районе «Лермонтовского проспекта») и частично разгрузит ее.

19 апреля столичный вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что во второй половине 2019 года по двум скоростным диаметрам Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск будет запущено смешанное движение. По этим путям пойдут как поезда МЦД, так и обычные электрички, которые, доехав до вокзала, не будут разворачиваться, а переместятся на маршрут диаметра.