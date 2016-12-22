ВМС Украины провели учения по отражению атаки противника около Крыма

Военно-морские силы (ВМС) Украины провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника вблизи границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства на своей странице в Facebook.

Учения шли несколько дней. Артиллерийские подразделения уничтожили десантные корабли и морской десант условного противника. «Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на угрожаемых направлениях», — уточнили в ВМС.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Крыма провели референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. На полуострове базировался почти весь украинский военно-морской флот. Большинство боевых кораблей остались в крымских гаванях. Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов рассказал РБК, что кораблей примерно 17, а также подводная лодка «Запорожье». Россия хотела вернуть их Украине, президент страны Петр Порошенко сказал, что государство не примет корабли без возвращения территории Крыма.

По словам помощника командующего ВМС Украины капитана первого ранга Марины Каналюк украинский флот во время присоединения Крыма к России «отдал себя в жертву», чтобы позволить Киеву возможность мобилизовать армию.