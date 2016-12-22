Прокуратура проверит действия мэрии Владивостока после обрушения дома

Прокуратура Приморского края проводит проверку после обрушения части пристройки жилого дома во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Будет дана оценка принятию администрацией города Владивостока надлежащих мер по расселению граждан из указанного дома, подлежащего сносу», — уточняется в сообщении.

Здание по улице Фонтанной, 18Б, часть которого обрушилась, было построено в 1918 году. Распоряжением администрации от 18.12.2015 дом признан аварийным и подлежал сносу. ​Прокуратура проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в аварийном жилище.

В данное время принимаются меры по расселению граждан, которые остались без жилья, в том числе им предлагают квартиры из маневренного фонда.

О частичном обрушении пристройки столетнего дома во Владивостоке сообщило накануне ГУ МЧС России по Приморскому краю. При обрушении никто не пострадал.

По факту обрушения дома региональное управление Следственного комитета России организовало проверку.