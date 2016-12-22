Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома

Пристройка столетнего дома частично обрушилась во Владивостоке, никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 21 апреля в 05:10 мск (22:10 мск 20 апреля), частично разрушилась пристройка с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома. Строение расположено по адресу: улица Фонтанная, 18б. В школе № 46 на улице Батарейной развернули пункт временного проживания, куда доставили четверых человек, проживающих в другом крыле дома. В ликвидации последствий обрушения принимали участие 35 человек и 11 единиц техники.

Региональное управление Следственного комитета России начало проверку по факту обрушения части здания постройки 1918 года.