В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине

У гуманитарных агентств ООН имеются только 3% от $187 млн., необходимых для реализации программы гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году. Об этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер, говорится в сообщении на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По данным управления, в 2018 году 4,4 млн. человек пострадали в результате конфликта на юго-востоке Украины или были вынуждены стать беженцами. Еще 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В декабре 2017 года продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о прекращении поставки продуктов в Донбасс из-за нехватки финансирования. Тогда Уолкер отмечал, что ООН планирует поддерживать на юго-востоке Украины «ограниченное присутствие» по крайней мере до середины 2018 года и продолжать следить за конфликтом в Донбассе. «Хотя Украина больше не появляется на первых полосах газет, люди [там] по-прежнему нуждаются в нашей помощи», — подчеркнул координатор. Тогда же ООН также обращалась с призывом ко всем людям помочь собрать в 2018 году $187 млн. для пострадавших от конфликта в Донбассе, передавал Reuters.