Под Ростовом в результате ДТП с пятью автомобилями погиб человек

В Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В результате массового ДТП на 1-м км Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлены 12 пострадавших», — говорится в сообщении. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи от травм, не совместимых с жизнью.

Четыре человека были доставлены в больницу города Батайска, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще пятерых привезли в больницу Ростова, состояние одного из них крайне тяжелое. Двое пострадавших от госпитализации отказались, еще одного доставили в травмпункт. ​

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РБК сообщили, что авария с участием пяти машин произошла в 9:30 мск. По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes 1977 года рождения наехал на «КамАЗ», стоявший в попутном направлении. После чего «КамАЗ» допустил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту Ростов — Азов. Затем автобус столкнулся с водителем автомобиля Мazda 6, который в свою очередь наехал на Nissan Teana. «Всего в аварии участвовали пять машин, есть пострадавшие», — пояснили в пресс-службе.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.