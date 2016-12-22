В Осло задержали чеченца по подозрению в незаконном хранении взрывчатки

Норвежская полиция задержала в Осло 30-летнего гражданина России, выходца из Чечни, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает издание Dagbladet.

Отмечается, что 21 апреля задержанный предстанет перед судом. По данным полиции, чеченца и еще двоих свидетелей 19 апреля допросили по делу о нападении на жителя жилого дома.

Инцидент произошел вечером 19 апреля, тогда в правоохранительные органы поступило сообщение о ранении жильца, а также о том, что на месте происшествия может находиться оружие или взрывчатка. Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли оружия в квартире, но обнаружили подозрительный предмет и вызвали саперов. Жители дома были эвакуированы. К утру 20 апреля предмет вывезли из здания, полиция пока не установила его происхождение.

В конце февраля в городе Александрия в штате Вирджиния были арестованы выходцы из Чечни, 28-летний Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов, обвиняемые в контрабанде оружия и отмывании денег. По данным местной прокуратуры, они купили более 100 единиц оружия и намеревались отправить его в Чечню под видом кухонных принадлежностей.