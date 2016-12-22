Выходцев из Чечни задержали в США за попытку контрабанды оружия в Россию

В американском штате Вирджиния полиция пресекла контрабанду оружия в Россию. Арестованы выходцы из Чечни — Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов, им грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

Двух жителей Александрии (штат Вирджиния) Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова арестовали по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег. Как сообщает местная прокуратура восточного округа Вирджинии, подозреваемые приобрели более 100 единиц оружия с целью отправки его в Чечню.

«Подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, намереваясь отправить его в Чечню без лицензии. Мужчины старались замаскировать оружие под кухонные принадлежности», — сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что оба арестованных — выходцы из Чечни, Сыдыкову 28 лет, Резванову — 27. Им грозит до 20 лет тюремного заключения, однако, как отмечает прокуратура, суд обычно назначает срок меньше максимального.

При этом в сообщении надзорного ведомства не указывается, кто именно был конечным адресатом поставки. Кроме прокуратуры в расследовании участвуют представители службы контрразведки и экспортного контроля американского Минюста.

В августе 2017 года в Австрии полиция задержала девятерых членов чеченской преступной группировки. После задержания у чеченцев изъяли холодное и огнестрельное оружие, в том числе пистолет-пулемет Uzi. Их обвинили в создании преступной группы, мошенничестве, поджогах, шантаже, вымогательстве и незаконном хранении оружия.