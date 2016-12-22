Врио главы комитета по занятости Северной Осетии взяли под домашний арест

Врио главы комитета по занятности населения Республики Северная Осетия — Алания взята под домашний арест, на нее заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемая превысила должностные полномочия и дала указание подготовить незаконный приказ об увольнении директора «Центра занятости населения по Пригородному району» республики. В тот же день после подготовки приказа директор центра был уволен.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В августе 2017 года суд заочно арестовал бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева. На него завели дела по ст. 160 УК РФ и ст. 286 УК РФ (присвоение или растрата; превышение должностных полномочий). Также суд приговорил Дзантиева к штрафу в 90 тыс. руб. Речь шла о незаконной продаже земельного участка и растрате 30 млн руб. В октябре на бывшего мэра завели еще два дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Дзантиев злоупотребил своим положением в 2009 году и нанес ущерб бюджету в 12 млн руб.