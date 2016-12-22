Силуанов назвал условие для возвращения рубля к прежнему курсу
Финансы, 00:36
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Силуанов назвал условие для возвращения рубля к прежнему курсу
Курс рубля вернется к прежним значениям, если против российских предприятий не будут введены дополнительные санкции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.
По его словам, после введения санкций у инвесторов «возникла нервозность», которые в первые дни решили «выйти из рубля в иностранные активы». При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация постепенно выправляется и курс рубля укрепился.
«Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое, равновесное положение», — считает министр.Министерство финансов США ввело новый пакет антироссийских санкций 6 апреля, после чего произошло резкое падение курса рубля. На открытии Московской биржи 11 апреля курс евро достигал 80 руб., курс доллар превышал 64 руб. После того, как президент США Дональд Трамп отложил введение новых ограничений против России, курс рубля начал укрепляться — доллар и евро потеряли по 1 руб. По словам первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, россияне смогли заработать на скачках курса национальной валюты. «По группе крупных банков мы видим, что граждане в основном продавали валюту», — отметила Юдаева.