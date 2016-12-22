Силуанов назвал условие для возвращения рубля к прежнему курсу

Курс рубля вернется к прежним значениям, если против российских предприятий не будут введены дополнительные санкции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.

По его словам, после введения санкций у инвесторов «возникла нервозность», которые в первые дни решили «выйти из рубля в иностранные активы». При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация постепенно выправляется и курс рубля укрепился.

«Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое, равновесное положение», — считает министр.