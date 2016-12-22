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Власти Нью-Йорка запретят движение автомобилей по Центральному парку
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Власти Нью-Йорка запретят движение автомобилей по Центральному парку
Общество, 23:21
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Власти Нью-Йорка запретят движение автомобилей по Центральному парку

В Центральном парке Нью-Йорка запретят автомобильное движение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

По его словам, «парки предназначены для людей, а не для машин». «Уже более ста лет машины используют часть самого знакового парка в мире как шоссе. Сегодня мы вернем парк людям. Мы уделяем приоритетное внимание безопасности и здоровью миллионов родителей, детей и посетителей парка», — подчеркнул мэр.

Ожидается, что запрет на движение автомобилей в Центральном парке Нью-Йорка начнется в июне 2018 года. О решении запретить автомобилям по Центральному парку де Блазио объявлял еще в 2015 году.

Центральный парк был основан в 1859 году, его площадь составляет 325 га. Длина парка — 4 км, ширина — 800 м.
Теги: Нью-Йорк , центральный парк , автомобильное движение , Билл де Блазио
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